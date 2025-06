Skriniar può tornare in Serie A un top club ci pensa davvero | quanto costa oggi

Milan Skriniar, uno dei difensori più apprezzati del calcio europeo, potrebbe presto tornare in Serie A, questa volta in un top club che ci sta seriamente pensando. Ma quanto costa oggi il suo cartellino? Scopriamo insieme le ultime novità su questa possibile operazione di mercato e cosa potrebbe significare per il futuro del calcio italiano.

Il difensore slovacco potrebbe realmente tornare nel campionato italiano, con una squadra al vertice che ci starebbe ragionando: qual è oggi il suo valore Skriniar può tornare in Serie A, il top club ci pensa davvero: quanto costa oggi (Ansa) – SerieANews.com Ciclicamente il nome di Milan Skriniar torna a fare capolino nel calciomercato italiano. Lo slovacco, dopo anni trascorsi alla Sampdoria e soprattutto all’Inter, viene spesso riaccostato a grandi club del nostro campionato. Trasferitosi nel 2023 al Paris Saint Germain, la sua avventura in Francia non è stata convincente come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Skriniar può tornare in Serie A, un top club ci pensa davvero: quanto costa oggi

