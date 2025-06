Skorza torna su Inter-Urawa Reds | Sconfitta che mi ha deluso!

Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Reds, si confronta con la delusione per la sconfitta contro l’Inter al Mondiale per Club. Un finale amaro che lascia l’amaro in bocca, ma anche spunti di riflessione sulla partita. Il tecnico giapponese analizza con lucidità e passione ciò che è andato storto, sottolineando come ogni partita sia una lezione preziosa per il futuro. Il risultato...

Maciej Skorza, tecnico dell'Urawa Reds, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro l'Inter al Mondiale per Club. Di seguito il suo punto di vista. IL RAGIONAMENTO – Un Maciej Skorza in evidente disappunto ha effettuato una sua valutazione complessiva del ko dell'Urawa Reds contro l'Inter nel finale. Il tecnico della squadra nipponica non ha nascosto la sua amarezza per la sconfitta arrivata negli ultimi minuti del match: «Il risultato finale mi ha deluso. Certo, l'Inter ci stava dominando, siamo stati costretti a interpretare un ruolo difensivo perché abbiamo avuto davvero difficoltà nel tenere la palla nella loro metà campo.

