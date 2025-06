SKIMS x Roberto Cavalli | l’estate 2025 è selvaggia sensuale e inaspettatamente sofisticata

Preparati a scoprire un’estate diversa, dove sensualità e sofisticatezza si incontrano in una capsule collection unica tra SKIMS e Roberto Cavalli. Un connubio di stili distanti ma sorprendenti, che trasforma la moda da spiaggia in un’esperienza di empowerment e stile senza precedenti. È arrivato il momento di lasciarsi conquistare da questa novità audace e irresistibile, perché l’estate 2025 non sarà mai più la stessa.

C’è un’estate nuova all’orizzonte, e non ha niente a che vedere con la solita moda da spiaggia. Ebbene sì, è una capsule collection nata dall’incontro tra due visioni creative distanti ma sorprendentemente complementari: l’immaginario seducente di Roberto Cavalli e la silhouette body-positive di SKIMS. Arriva la capsule SKIMS?×?Roberto?Cavalli (che ci meritavamo) che scotta l’estate. La collaborazione mescola l’anima animalier dell’archivio Cavalli con le linee ormai iconiche di SKIMS. Il risultato è una serie di costumi interi e bikini che si modellano sul corpo come una seconda pelle, ma che allo stesso tempo si trasformano in dichiarazioni di stile attraverso l’uso di stampe impattanti e dettagli lussuosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - SKIMS x Roberto Cavalli: l’estate 2025 è selvaggia, sensuale e (inaspettatamente) sofisticata

In questa notizia si parla di: estate - skims - roberto - cavalli

Quest’estate niente concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli - L’estate 2025 a Piacenza si presenta senza il tradizionale concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli, un evento amatissimo che negli ultimi anni aveva animato le serate dei giovani e delle famiglie.

Roberto Cavalli x SKIMS: parei, costumi, caftani e foulard stampati; Kim Kardashian e Fausto Puglisi raccontano la nuova collezione mare Roberto Cavalli x Skims; SKIMS ha collaborato con Roberto Cavalli.

Kim Kardashian e Fausto Puglisi raccontano la nuova collezione mare Roberto Cavalli x Skims - conscious del brand dell'imprenditrice americana in una limited edition per le vacanze. Secondo vogue.it

Roberto Cavalli lancia la linea beachwear con Skims - Roberto Cavalli lancia una collezione beachwear in edizione limitata in collaborazione con Skims, marchio fondato nel 2019 da Kim Kardashian e Jens Grede. Segnala msn.com