Sirolo approda in serie B1 | Orgogliosi dei ragazzi

Sirolo celebrazione eorgogliosa: il Riviera Tennis Club conquista la tanto attesa promozione in Serie B1, scrivendo un nuovo capitolo di grande prestigio nella sua storia. Dopo un doppio confronto emozionante contro il Derthona Tennis di Tortona, i nostri ragazzi hanno dimostrato determinazione, talento e spirito di squadra, conquistando due vittorie decisive. √ą un traguardo che riempie di orgoglio tutta la comunit√† e spalanca le porte a nuovi, stimolanti obiettivi.

Un sogno √® diventato realt√†: il Riviera Tennis Club di Sirolo conquista la promozione alla serie B1, scrivendo una pagina indimenticabile nella propria storia sportiva. La promozione √® arrivata attraverso uno straordinario doppio confronto contro il Derthona Tennis di Tortona, storico circolo piemontese. In entrambe le sfide, andata e ritorno, il Riviera ha dimostrato una superiorit√† tecnica e mentale impressionante, conquistando due vittorie decisive che sono valse la scalata verso la serie B1. Le emozioni per questo straordinario traguardo traspaiono dalle parole di chi ha vissuto da protagonista questa avventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Sirolo approda in serie B1: "Orgogliosi dei ragazzi"

In questa notizia si parla di: serie - sirolo - approda - orgogliosi

Conte motiva la sua scelta di restare al Napoli: ¬ęSi continua perch√© siamo persone serie. Vogliamo costruire basi solide per rendere orgogliosi i napoletani¬Ľ - Antonio Conte, con le sue dichiarazioni appassionate, ha scelto di restare al Napoli per costruire un futuro solido e orgoglioso.

La storica impresa del Tennis Riviera Sirolo - MSN - Impresa storica per il Tennis Riviera Sirolo che approda per la prima volta alla finale del prestigioso Trofeo Giuseppucci dopo aver eliminato in semifinale la corazzata ATM Macerata, vincitrice ... Si legge su msn.com