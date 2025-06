Siracusa lo aspettano sotto casa e gli sparano per una barca | arrestato anche il secondo giovane ha 19 anni

A Siracusa, la violenza scuote la comunità: un giovane di 19 anni è stato arrestato per una sparatoria collegata a traffico di droga, che ha messo a repentaglio una vita. La scena si è svolta sotto casa, con una tensione palpabile e conseguenze drammatiche. La lotta contro il crimine continua, ma la domanda rimane: quanto ancora questa città potrà resistere a questi episodi di violenza?

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Siracusa per una sparatoria legata a motivi di droga, ferendo gravemente un uomo.

Omicidio Pellizzeri a Siracusa, il 30enne arrestato confessa: un debito sarebbe il movente del delitto - Un episodio drammatico scuote Siracusa: Francesco Mirabella, 30 anni, arrestato questa mattina, ha confessato di aver ucciso la vittima a colpi d’arma da fuoco.

Un 62enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni della giovane vicina: mesi di molestie sfociati in un grave episodio di abuso. Vai su Facebook

Siracusa, gambizzazione in via Costanzo: arrestato 19enne. Avrebbe partecipato alla sparatoria - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un ragazzo di diciannove anni gravemente indiziato di aver partecipato alla sparatoria ... Si legge su siracusanews.it