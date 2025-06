Sinner vince la sfida incredibile | cosa è riuscito a fare con un servizio VIDEO

Jannik Sinner, il nostro talento italiano, ha ancora una volta stupito il mondo con un’impresa incredibile: accendere un fiammifero con il suo servizio durante una sfida che ha fatto il giro del web. Con questa mossa sorprendente, il campione dimostra che la sua bravura va oltre il campo da tennis, conquistando fan e appassionati di tutto il mondo. La sua genialità continua a lasciare il segno, e il video dell’impresa diventa virale. Il...

Jannik Sinner: il numero uno italiano continua a sorprendere. Mentre molti cercano l'ace perfetto o la precisione sulle righe, il nostro campione si spinge oltre. A pochi giorni da Wimbledon 2025, Jannik ha compiuto un'impresa mai vista prima: accendere un fiammifero con un servizio. Un gesto che ha catturato l'attenzione di tutti i fan del tennis, dimostrando ancora una volta la sua abilità senza pari. Il video dell'impresa diventa virale. Il video dell'impresa, condiviso sui social dall'ATP, è diventato virale in poche ore. Vestito in tenuta da allenamento, Sinner si avvicina alla linea di fondo con un obiettivo ben preciso: accendere un fiammifero posto dall'altra parte del campo, utilizzando soltanto il suo servizio.

