Sinner verso Wimbledon | l’Azzurro si prepara all’esordio martedì 1 luglio

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Wimbledon 2025, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. L’azzurro si sta allenando sull’erba di Londra, pronto a dare il massimo nel suo esordio previsto per martedì 1 luglio. Anche se il sorteggio verrà ufficializzato il 27 giugno e ancora si ignora il suo avversario, l’entusiasmo e la determinazione di Sinner sono ormai alle stelle: il grande spettacolo sta per iniziare.

Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2025. Il tennista azzurro si sta allenando sull'erba di Londra ed è atteso dall'esordio nello Slam, che avverrà martedì 1 luglio. Sebbene non si conosca ancora orario e avversario, con il sorteggio del tabellone principale in programma venerdì 27 giugno, Sinner è sicuro di esordire il prossimo martedì visto che, per tradizione, nella prima giornata di Wimbledon giocherà il campione in carica, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è testa di serie numero due del torneo e scenderà quindi in campo lunedì 30 giugno, quando partirà ufficialmente il primo turno dello Slam londinese, e aprirà così il programma sul Centre Court.

