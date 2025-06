Sinner da non credere | accende un fiammifero con il servizio in un allenamento a Wimbledon…

Immaginate un Jannik Sinner così concentrato e determinato da accendere un fiammifero con il suo servizio, come un vero fuoco in allenamento a Wimbledon. Il video diffuso dall’ATP ha catturato l’attenzione sui social, mostrando il talento e la passione del giovane tennista nel perfezionare ogni dettaglio del suo gioco. Ma cosa accadrà quando si tratterà di accendere il fuoco sul campo? Resta sintonizzato per scoprirlo!

Una prima di servizio on fire. Tanta curiosità ha destato sui social il video diffuso dal canale Instagram dell’ATP su Jannik Sinner che, alle prese con gli allenamenti a Wimbledon, si è prestato anche a un video molto curioso. Si è detto e scritto di quanto Jannik stia lavorando sul servizio per migliorare questo fondamentale in vista dei Championships. Legato in qualche modo a ciò, al pusterese è stato proposto di provare ad accendere un fiammifero, fissato sul manto erboso e nel rettangolo del servizio, col rimbalzo della sua battuta nel quadrante citato. Nel video quest’obiettivo viene centrato in maniera puntuale e desta sensazione, ricordando per certi versi i cartoni animati giapponesi di calcio, quando le traiettorie del pallone erano le più disparate e di una potenzia inaudita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner da non credere: accende un fiammifero con il servizio in un allenamento a Wimbledon…

