Sinner accende un fiammifero con il servizio | il video da Wimbledon fa impazzire i fan

In un mondo dove il tennis si mescola a momenti di spettacolo, Jannik Sinner ha attirato l'attenzione con un gesto sorprendente: accendere un fiammifero durante un video emozionante a Wimbledon. Non è chiaro se abbia avuto aiuti o meno, ma la sua scelta ha acceso la curiosità dei fan. Forse, in futuro, sarebbe meglio lasciar bruciare solo le passioni sul campo, invece di sfide inaspettate e...

Non sappiamo se ci sia riuscito al primo tentativo e non sappiamo neanche se sia stato “aiutato” da alcuni effetti speciali. Ma probabilmente Jannik Sinner avrebbe fatto meglio a piazzare dei fiammiferi anzichĂ© il tubo di palline durante la sfida speciale proposta da Aryna Sabalenka qualche giorno fa, poi persa dall’altoatesino con il “pegno” per il suo staff di dover fare delle flessioni. Ma perchĂ© dei fiammiferi? PerchĂ© il numero uno al mondo – tra un allenamento e l’altro sull’erba di Wimbledon – si diverte con alcune challenge poi riportate sulla pagina ufficiale dell’ATP. Nell’ultimo video infatti l’altoatesino ha acceso un fiammifero posizionato all’incrocio delle righe grazie a un servizio precisissimo, come mostrato appunto sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner accende un fiammifero con il servizio: il video da Wimbledon fa impazzire i fan

