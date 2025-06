Singapore | Torno Subito celebra il primo anniversario con un tocco italiano

A Singapore, il ristorante Torno Subito di Massimo Bottura celebra il suo primo anniversario con un'inedita proposta culinaria. Sotto la guida dell’Executive Chef Alessio Pirozzi, il locale fonde sapientemente le tradizioni italiane con un tocco di modernità , regalando ai clienti un’esperienza gastronomica autentica e innovativa. Un traguardo importante che testimonia come l’Italia continui a conquistare i palati più esigenti nel cuore di Singapore.

(Adnkronos) – 24 Giugno 2025 Torno Subito, il ristorante di Singapore del celebre chef Massimo Bottura, festeggia il suo primo anniversario con un nuovo menu che esalta la cucina italiana. Sotto la direzione creativa dell'Executive Chef Alessio Pirozzi, il ristorante combina tradizioni culinarie italiane con influenze contemporanee, portando un pezzo d'Italia nel cuore di Singapore.

Massimo Bottura apre Torno Subito a Singapore e chiama con sé una super designer - Al timone della cucina c’è l’abruzzese Alessio Pirozzi, dal 2022 Head Chef del Torno Subito di Dubai (Una Stella Michelin), La proposta è diretta ... Secondo gamberorosso.it