Sindacato dei venditori ambulanti Amos Cannizzaro è il nuovo presidente provinciale

Il sindacato dei venditori ambulanti si rinnova con entusiasmo e determinazione: Amos Cannizzaro, appena eletto presidente provinciale dell’Associazione nazionale venditori ambulanti di Confesercenti, promette un futuro di rappresentanza forte e vicina ai bisogni dei propri iscritti. Con spirito di gratitudine e impegno, Cannizzaro dichiara: "Ringrazio i..." per la fiducia riposta e si impegna a lavorare con passione per tutelare e valorizzare il commercio su aree pubbliche.

Amos Cannizzaro è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale venditori ambulanti di Confesercenti, il sindacato che rappresenta il commercio su aree pubbliche. Cannizzaro, nel suo primo intervento da presidente, ha espresso gratitudine per il ruolo affidatogli. "Ringrazio i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

