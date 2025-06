Sindaca di Prato indagata | respinta mozione Fdi per aprire indagine interna alla Regione

Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto la mozione di Fratelli d’Italia, sollecitando un’indagine interna sulla vicenda della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Una decisione che accende i riflettori sulla trasparenza e sulle responsabilità nella gestione pubblica. La questione rimane al centro del dibattito politico, mentre i cittadini si chiedono quale sia il significato di questa scelta per la fiducia nelle istituzioni.

Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto oggi, 25 giugno 2025, ha respinto una mozione presentata da Fdi in seguito alla vicenda di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione dalla procura di Firenze, dopo le sue dimissioni da sindaca di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sindaca di Prato indagata: respinta mozione Fdi per aprire indagine interna alla Regione

In questa notizia si parla di: sindaca - indagata - mozione - prato

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

Prato Vai su X

Ben ritrovati con un nuovo episodio de #lasettimanain90secondi in questo video: Approvato alla Camera la mozione sul e respingiamo al... Vai su Facebook

Sindaca indagata, il consiglio regionale respinge la mozione di Fratelli d’Italia; Indagata per corruzione, si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti; Caso Bugetti, bocciata la mozione per attivare un'indagine interna alla Regione Toscana.

Sindaca di Prato indagata: respinta mozione Fdi per aprire indagine interna alla Regione - Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto oggi, 25 giugno 2025, ha respinto una mozione presentata da Fdi in seguito alla vicenda di Ilaria Bugetti, indagata per corruzione dalla procura di Fir ... Segnala firenzepost.it

Prato, terremoto politico: si dimette la sindaca PD indagata per corruzione - Il 23 giugno prossimo, il gip dovrà esprimersi in merito alla misura degli arresti domiciliari richiesta dalla procura di Firen ... msn.com scrive