Simone e Filippo Inzaghi in rosso i problemi della società di famiglia

Simone e Filippo Inzaghi, due volti iconici del calcio italiano, affrontano oggi sfide più complesse che mai. Mentre Filippo si è distinto per il suo talento sul campo, Simone sta costruendo la sua carriera da allenatore, entrambe con un occhio attento anche agli affari. Tuttavia, i problemi emergono nella loro società familiare, un progetto immobiliare che fatica a decollare, mettendo alla prova il legame e la visione condivisa dei fratelli.

I fratelli Inzaghi sono legati a doppio filo al mondo del calcio, che però non rappresenta la totalità delle loro entrate. Se Filippo Inzaghi è stato decisamente più talentuoso in campo, Simone Inzaghi si sta prendendo le sue rivincite personali da allenatore. Tra i due però non c’è mai stata una competizione malsana. Lo dimostra il fatto d’aver investito in una società immobiliare. Un progetto in famiglia, che però non sta progredendo bene quanto le loro carriere. Immobiliare Inzaghi. È difficile concepire come una società legata a due colossi del calcio italiano come i fratelli Inzaghi possa essere in perdita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it