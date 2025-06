Simone Cerasuolo | I 50 rana mi vengono meglio ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa

Simone Cerasuolo, talentuoso nuotatore romagnolo, si distingue per le sue eccellenti performance nelle distanze brevi, con i 50 metri rana che gli vengono particolarmente bene. Primatista mondiale juniores in vasca corta, il suo talento si sta affermando a livello internazionale. Tra sogni e ambizioni, Simone riflette sulle decisioni future, tra cui l’attesa per la sua scelta sui 100 metri verso Los Angeles, una sfida che potrebbe cambiare il suo percorso sportivo.

Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo. Il classe 2003 romagnolo è uno dei grandi talenti emergenti delle distanze brevi per quanto riguarda la rana e, non ultimo, è primatista mondiale juniores dei 50 m e dei 100 m rana in vasca corta. Il velocista imolese ha iniziato il suo racconto partendo dalle origini della sua esperienza in vasca: “ Sono cresciuto a Imola e proprio lì ho iniziato a nuotare. Ho mosso i primi passi già quanto avevo 2-3 anni, poi a 7 mi hanno chiesto di fare l’agonistica. Pensavo di seguire la carriera calcistica, uno sport che mi piaceva di più, ma hanno visto che poteva esserci del potenziale, per cui ho dato il via alla esperienza nel nuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa”

In questa notizia si parla di: rana - simone - cerasuolo - vengono

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Si conclude con entusiasmo la seconda giornata del Meeting di Merano, un’occasione imperdibile per ammirare i talenti della Nazionale italiana di nuoto.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Vai su X

In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di ? argento agli... Vai su Facebook

Simone Cerasuolo: trionfo ai campionati e sogno olimpico nei 50 rana; Assoluti Unipol. Giorno 5 PM. Il programma dell'ultimo turno di gare; Assoluti di nuoto, abbraccio Martinenghi-Cerasuolo: pass mondiale per entrambi.

NICOLÒ MARTINENGHI ORO 50 RANA/ Europei nuoto 2022: Cerasuolo argento, festa completa - IlSussidiario.net - Nel presentare la diretta di Nicolò Martinenghi sui 50 rana bisogna dire che in questa gara, che assegnerà le medaglie agli Europei nuoto 2022, i due azzurri (dunque anche Simone Cerasuolo) sono ... ilsussidiario.net scrive

Morini, Bacico, Cerasuolo e la sfida a rana con Ceccon è Cool - Nei 50 rana Simone Cerasuolo duella eccezionalmente non con Martinenenghi, bensì con Ceccon: Thomas è secondo in 28'34 dietro Simone. Come scrive informazione.it