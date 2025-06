Simeone verso il Siviglia | Almeyda lo rivuole Mazzocchi idea per il Sassuolo

Il mercato estivo infiamma le trattative dei grandi club italiani e spagnoli: Simeone punta forte sul Siviglia, mentre Almeyda sembra pronto a riabbracciarlo. Nel frattempo, Mazzocchi si candida come soluzione ideale per il Sassuolo, offrendo nuove possibilità e strategie. Mentre il Napoli lavora senza sosta sulle entrate, l’attenzione si concentra anche sui movimenti di mercato dei club più ambiziosi. E questo scenario promette emozioni fino all'ultimo minuto, rendendo il calcio sempre più imprevedibile e avvincente.

Mentre il Napoli lavora sul fronte entrate, non si ferma il processo di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Simeone verso il Siviglia: Almeyda lo rivuole. Mazzocchi idea per il Sassuolo

In questa notizia si parla di: simeone - siviglia - almeyda - rivuole

C’è il Siviglia sul Cholito Simeone. Almeyda sogna il ritorno del suo ex-pupillo (Di Marzio) - Il Siviglia punta con decisione su Giovanni Simeone, il "Cholito" che ha dimostrato di essere un attaccante affidabile e di livello internazionale.

Il Cholito Simeone ha aperto al trasferimento al Siviglia. La squadra di Almeyda vorrebbe strapparlo al Napoli già da questa estate. Vai su Facebook

C’è il Siviglia sul Cholito Simeone. Almeyda sogna il ritorno del suo ex-pupillo (Di Marzio); Simeone verso l'addio al Napoli: il Siviglia di Almeyda lo vuole in Spagna; Napoli, Simeone nel mirino del Siviglia: cosa filtra.

Simeone verso il Siviglia: Almeyda lo rivuole. Mazzocchi idea per il Sassuolo - Mazzocchi idea per il Sassuolo Mentre il Napoli lavora sul fronte entrate, non si ferma il processo di ... forzazzurri.net scrive

C’è il Siviglia sul Cholito Simeone. Almeyda sogna il ritorno del suo ex-pupillo (Di Marzio) - Il Siviglia e il suo tecnico puntano su Giovanni Simeone per rafforzare l’attacco. Da ilnapolista.it