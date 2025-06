Simeone al Siviglia può aiutare il Napoli a sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez CorSport

Il Napoli è determinato a rinforzare la propria rosa con Juanlu Sanchez, talento spagnolo del Siviglia. Tuttavia, la trattativa si è complicata, con il club andaluso che mostra interesse anche per Giovanni Simeone, attualmente in uscita dai partenopei. Questa doppia tensione potrebbe, però, giocare a favore degli azzurri, creando una leva negoziale che avvicini le parti a un accordo positivo. La partita è ancora tutta da giocare.

Il Napoli sta ancora cercando di chiudere per il terzino vice-Di Lorenzo Juanlu Sanchez del Siviglia, che ha disputato l’ Europeo Under 21 con la Spagna. Al club andaluso, però, piace Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli; quest’interesse potrebbe aiutare la trattativa a chiudersi in maniera positiva per gli azzurri. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport scrive: Con il Siviglia continua il braccio di ferro per Juanlu Sanchez, anni 21, terzino destro del Nervion e dell’Under 21: agli andalusi piace Simeone, il Cholito, che a questo punto potrebbe aiutare la chiusura dell’affare. Il Siviglia vuole Simeone, in uscita dal Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone al Siviglia può aiutare il Napoli a sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez (CorSport)

