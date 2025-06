Silvia Alibrandi torna in radio con Maledetta fretta | un inno indie pop all’equilibrio tra cuore e caos

Silvia Alibrandi torna in radio con il suo nuovo singolo "Maledetta fretta", un brano indie pop che cattura l’equilibrio tra cuore e caos. Un inno che esplora il peso della distanza emotiva e il logorio del tempo in una relazione sfuggente. Dal 13 giugno 2025, questa canzone coinvolgente è in rotazione e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Scopri come Silvia trasforma le emozioni in musica e lasciati conquistare dal suo stile unico.

"Maledetta fretta" è il nuovo singolo di Silvia Alibrandi, un pezzo indie pop che racconta il peso della distanza emotiva e temporale in una relazione che scivola via troppo in fretta. Un brano sulla distanza emotiva e il logorio del tempo. Dal 13 giugno 2025 è in rotazione radiofonica e disponibile sulle principali piattaforme digitali "Maledetta fretta", il nuovo singolo della cantautrice e attrice romana Silvia Alibrandi, pubblicato da Joseba Publishing. Il brano dà anche il titolo all'omonimo EP, attualmente in lavorazione grazie alla vittoria del bando Nuovo IMAIE per le nuove produzioni discografiche.

