Sigonella e Muos interrogazione di Lidia Adorno M5S | La Sicilia non sia base di guerra

Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle solleva un grido d’allarme: la Sicilia non deve trasformarsi in una base militare o bersaglio di operazioni belliche internazionali. Con determinazione, l’onorevole chiede al Governo regionale e a Roma di agire subito per tutelare l’incolumità dei cittadini e preservare la pace. È fondamentale che la nostra terra resti un simbolo di convivenza e non di conflitto, perché il futuro della Sicilia merita rispetto e sicurezza.

"La Sicilia non può e non deve diventare nè bersaglio nè base per operazioni belliche internazionali. Il Governo regionale agisca urgentemente con Roma per difendere l’incolumità dei cittadini siciliani e garantire la pace". Lo chiede l’onorevole Lidia Adorno, parlamentare del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sigonella e Muos, interrogazione di Lidia Adorno (M5S): "La Sicilia non sia base di guerra”

