Sigonella e Muos interrogazione di Adorno M5S | La Sicilia non sia base di guerra

L’isola di Sicilia, crocevia di storia e cultura, si trova oggi al centro di un dibattito cruciale sulla sua vocazione e sicurezza. L’onorevole Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle solleva una questione urgente: la Sicilia deve restare terra di pace, non diventare base o bersaglio di operazioni militari internazionali. È fondamentale che il Governo regionale agisca rapidamente con Roma per tutelare i cittadini e difendere la pace, perché il futuro dell’isola dipende dalla scelta di non alimentare tensioni e conflitti.

"La Sicilia non può e non deve diventare nè bersaglio nè base per operazioni belliche internazionali. Il Governo regionale agisca urgentemente con Roma per difendere l’incolumità dei cittadini siciliani e garantire la pace". Lo chiede l’onorevole Lidia Adorno, parlamentare del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

