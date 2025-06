Signori si parte | le Grotte di Pertosa-Auletta protagoniste su La7

Prepariamoci a scoprire le meraviglie nascoste del Sud Italia: le Grotte di Pertosa-Auletta, autentico gioiello naturale, saranno protagoniste della prima puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” su La7, domenica 29 giugno alle 11:45. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza incontaminata e nella storia di questa straordinaria location, che conquista il cuore di tutti. Non mancate!

Le Grotte di Pertosa-Auletta, uno dei gioielli naturalistici più straordinari del Mezzogiorno, saranno al centro della scena televisiva nazionale nella prima puntata del nuovo programma di La7, “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, in onda domenica 29 giugno 2025 alle ore 11:45. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: signori - pertosa - auletta - grotte

"Signori si parte. Treni storici in giro per l'Italia". Il 29 giugno il programma di La7 alle Grotte di Pertosa-Auletta e Paestum https://ondanews.it/signori-si-parte-treni-storici-in-giro-per-litalia-il-29-giugno-il-programma-di-la7-alle-grotte-di-pertosa-auletta-e-paestu Vai su X

Il viaggio inizia da Napoli, prosegue verso sud fino a Paestum e l'ultima tappa sono le grotte di Pertosa-Auletta Vai su Facebook

Le grotte di Pertosa-Auletta protagoniste su LA7; Signori si parte. Treni storici in giro per l'Italia. Il 29 giugno il programma di La7 alle Grotte di Pertosa-Auletta e Paestum; “Signori si parte”: su LA7 il fascino dell’Italia lenta, prima tappa in Campania.

"Signori si parte": le Grotte di Pertosa-Auletta protagoniste su La7 - La prima tappa parte dalla Campania, con soste a Napoli, Pietrarsa, Capodimonte e Paestum, per concludersi proprio alle Grotte di Pertosa- Scrive salernotoday.it

“Signori si parte. Treni storici in giro per l’Italia”. Il 29 giugno il programma di La7 alle Grotte di Pertosa-Auletta e Paestum - Sei puntate, sette regioni, un unico filo conduttore: l’Italia da riscoprire a bordo dei treni storici. Segnala ondanews.it