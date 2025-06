Sigmund Freud University Formare psicologi per il mondo che cambia

scegli di intraprendere un percorso che unisce passione e professionalità, in un mondo in continua evoluzione. Sigmund Freud University si impegna a formare psicologi altamente qualificati, pronti ad affrontare le sfide del futuro con competenza e sensibilità. Per chi desidera fare la differenza, questa è la strada giusta: perché la vera innovazione nasce dalla conoscenza di sé e degli altri.

La scelta di studiare Psicologia non è mai solo una scelta di carriera. Per molti è un'esigenza interiore, il desiderio di capire meglio se stessi e gli altri, di prendersi cura, di dare un senso a una propria sensibilità. Ma è anche – oggi più che mai – scelta concreta, con sbocchi professionali numerosi e in rapida trasformazione. Secondo il IV° Monitor 2023-2024 dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, il 95% dei laureati in Psicologia trova occupazione: dato in crescita costante, che racconta l'evoluzione della professione verso ambiti sempre più ampi e interconnessi. Quando si pensa allo psicologo, si immagina lo studio privato o il consultorio.

