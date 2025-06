Sigfrido Ranucci sanzionato per presenza non Autorizzata a La7

Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, è stato sanzionato per aver partecipato senza autorizzazione a una trasmissione su La7. Un episodio che ha sollevato molte discussioni sul rispetto delle procedure interne e sulla libertà di espressione nel mondo del giornalismo. Questa decisione apre un dibattito importante sulla gestione dei rapporti tra professionisti e media, e sulle conseguenze di azioni non autorizzate. Continua a seguire DayItalianews per tutte le ultime novità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento disciplinare per il conduttore di Report. Il giornalista e volto noto di Report, Sigfrido Ranucci, ha ricevuto un provvedimento disciplinare per aver preso parte a una trasmissione su La7 senza autorizzazione preventiva. Il provvedimento è stato firmato dall’ amministratore delegato Giampaolo Rossi insieme al direttore delle risorse umane, Felice Ventura, e consegnato dal direttore di rete Paolo Corsini. Ranucci, però, ha espresso sui social il proprio disappunto, sottolineando come si aspettasse invece un riconoscimento per la qualità del lavoro svolto e per il recente successo di Report, attestato dall’ indice Qualitel, che conferma il programma come il più apprezzato dell’informazione Rai. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sigfrido Ranucci sanzionato per presenza non Autorizzata a La7

In questa notizia si parla di: sigfrido - ranucci - sanzionato - presenza

"La scelta": a Marineo la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci - Il 13 maggio, alle ore 17, il castello Beccadelli Bologna di Marineo ospiterà la presentazione del libro "La scelta" di Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e conduttore di Report.

Sabato 28 giugno (sabato prossimo) a Roma in Piazza Porta San Paolo faremo una grande manifestazione per Gaza. Informazione e musica. Tra gli altri ci saranno Sigfrido Ranucci, Moni Ovadia, Rula Jebreal, Peter Gomez, Francesca Albanese, Martina Mart Vai su Facebook

Rai, procedimento disciplinare per Sigfrido Ranucci: tra i motivi anche un’intervista alla Nuova Sardegna; Il provvedimento disciplinare della Rai contro Sigfrido Ranucci; Provvedimento disciplinare della Rai per Sigfrido Ranucci: Pensavo mi facessero i complimenti per Report e invece....

Sigfrido Ranucci al Premio Fabula - Sarà Sigfrido Ranucci, volto e voce di “Report”, il celebre programma d’inchiesta di Rai 3, l’ospite del 9 luglio del Premio Fabula, XV edizione in programma a Bellizzi dal 5 al 10 luglio. Secondo irpinia24.it

Sigfrido Ranucci e il blitz di Report: viola il segreto per screditare i testimoni contro la ricerca della verità - Far calare il silenzio sul dossier che avrebbe accelerato la morte di Borsellino e rilanciare la pista nera dietro le stragi del ‘92 In Rai è partita l’opera ... Si legge su informazione.it