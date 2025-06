Sigfrido Ranucci | Punito con un provvedimento disciplinare Ma la Rai lo smentisce

Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, si trova al centro di una polemica: è stato punito con un provvedimento disciplinare, ma la Rai smentisce categoricamente. La sua convocazione da parte del direttore Paolo Corsini aveva aperto uno spiraglio di speranza, lasciando intendere che il lavoro di qualità della squadra fosse riconosciuto e tutelato. Tuttavia, si apre un nuovo capitolo di tensione, che potrebbe avere conseguenze importanti per il giornalismo di inchiesta in Italia.

"Ieri sono stato convocato dal mio direttore Paolo Corsini, pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero salvi, anche solo per gratitudine per la qualità del lavoro svolto. Pensavo anche che mi avesse convocato per dire bravo a me e la squadra visto che ieri è uscito l'indice Qualitel, il sondaggio che la Rai è obbligata a fare in ottemperanza del contratto di servizio pubblico, e dove risulta che Report è il programma d'informazione più gradito. Invece no. Era semplicemente un provvedimento disciplinare a firma dell' Ad Giampaolo Rossi, e del direttore delle Risorse Umane, Felice Ventura”: Sigfrido Ranucci lo ha scritto in un post su Facebook intitolato "DOPO 27 ANNI DI RAI HO VINTO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it