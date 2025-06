Sigfredo Ranucci | provvedimento dalla Rai? La replica

Sigfredo Ranucci, sorpreso dal provvedimento disciplinare ricevuto dalla Rai e pubblicato tramite una sua lettera firmata dal direttore Paolo Corsini, non immaginava di trovarsi al centro di questa controversia. La reazione dell’azienda è arrivata immediatamente, smentendo ufficialmente le accuse e chiarendo la posizione della Rai. Cosa c’è davvero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme nelle righe successive.

Sigfredo Ranucci ha pubblicato una lettera che gli è arrivata dalla Rai, firmata dal direttore Paolo Corsini: mai si sarebbe aspettato di "vincere un provvedimento disciplinare". Subito è arrivato un comunicato ufficiale da parte dell'azienda per smentire il conduttore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sigfredo Ranucci: provvedimento dalla Rai? La replica

In questa notizia si parla di: sigfredo - ranucci - provvedimento - replica

Sigfredo Ranucci: provvedimento dalla Rai - Sigfredo Ranucci si trova al centro di un caso sorprendente: una lettera firmata dal direttore Paolo Corsini della Rai annuncierebbe un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Sigfrido Ranucci è finito ancora una volta nel mirino di Telemeloni e dei vertici Rai. Il conduttore di “Report” ha denunciato di aver ricevuto un procedimento disciplinare da parte dell’ad Giampaolo Rossi. Il primo in 27 anni di servizio pubblico. Le ragioni sono Vai su Facebook

Ranucci: provvedimento disciplinare nei miei confronti, Rai replica: Solo richiamo a regole; Sigfrido Ranucci: Rai ha aperto provvedimento disciplinare contro di me per aver difeso Report e l'azienda nella quale lavoro da 27 anni, Viale Mazzini replica; Ranucci-Rai, è guerra: botta e risposta sul provvedimento disciplinare. Il web esplode: “Giù le mani da Report”.

Ranucci: "provvedimento disciplinare nei miei confronti", Rai replica: "Solo richiamo a regole" - "Non è stata fatta alcuna contestazione disciplinare nei suoi confronti", lo scrive la Rai in una nota in relazione alla notizia che il conduttore di 'Report', Sigfrido Ranucci, sarebbe stato ... Come scrive msn.com

Provvedimento disciplinare della Rai contro Sigfrido Ranucci: arriva la replica - Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha subito un provvedimento disciplinare dalla Rai. Segnala msn.com