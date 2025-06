Sicurezza sui luoghi di lavoro tutela e responsabilità penali | un libro di Pignataro e Biancardo

Scopri il nuovo libro di Pignataro e Biancardo, "Tutela e responsabilità penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", pubblicato dalla casa editrice Primiceri. Un testo completo e aggiornato che analizza norme, soggetti tutelati e procedure di tutela aziendale, offrendo strumenti essenziali per garantire ambienti di lavoro più sicuri. Un’opera imprescindibile per professionisti, studiosi e tutti coloro impegnati nella tutela della sicurezza sul lavoro, perché conoscere le responsabilità è il primo passo per prevenire i rischi.

E’ stato appena pubblicato dalla casa editrice Primiceri, dal titolo: “Tutela e responsabilità penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” a cura di Salvatore Pignataro e Alberto Biancardo. Nel testo oltre alle fonti normative sulla sicurezza sul lavoro, all’ambiente di lavoro, i soggetti tutelari della sicurezza sul lavoro, le procedure di tutela aziendale, la vigilanza e gli organismi di coordinamento, sono presenti anche capitoli sulla sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, il sistema sanzionatorio con le responsabilità penali e gli orientamenti giurisprudenziali. Nel volume di duecentoventidue pagine, è raccolta la panoramica sulla tutela del lavoratore, nonché gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lavoro - sicurezza - tutela - luoghi

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

? SICUREZZA SUL LAVORO: LA TUTELA DEL DIRETTORE PASSA DALLA TUTELA DEI COLLABORATORI La sicurezza sul lavoro non è un’opzione, ma un obbligo di legge e un dovere morale? Non è secondario rispetto al raggiungimento degli obietti Vai su Facebook

Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela e responsabilità penali: un libro di Pignataro e Biancardo; Testo unico per la sicurezza sul lavoro; Protocollo di intesa - tutela della salute e sicurezza luoghi di lavoro.

Napoli, sicurezza sui luoghi di lavoro: il progetto per la polizia locale - La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro del personale della polizia locale dell’area metropolitana è al centro di un progetto della ... Come scrive msn.com

Lavoro nero e scarsa sicurezza, 3 aziende sospese nel Goriziano - I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia e del Nucleo operativo tutela del lavoro di Venezia, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttam ... Riporta ansa.it