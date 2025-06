Sicurezza in agricoltura confronto tra istituzioni e parti sociali al convegno dell’Ebat Ciala Catania

Un dibattito acceso e coinvolgente ha animato il convegno organizzato ieri dall’Ebat Ciala Catania, dedicato alla sicurezza in agricoltura. La sala del 4 Spa Resort Hotel si è riempita di stakeholder pronti a confrontarsi su un tema cruciale per il settore: il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Un momento di stimolante dialogo che sottolinea l’importanza di collaborare per un’agricoltura più sicura e sostenibile, poiché solo attraverso il confronto costruttivo si può garantire un futuro migliore per tutti.

Grande interesse e partecipazione al convegno organizzato ieri dall’Ebat Ciala Catania, nella Sala Convegni del 4 Spa Resort Hotel, sul tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura e più in particolare sul ruolo chiave dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sicurezza in agricoltura, confronto tra istituzioni e parti sociali al convegno dell’Ebat Ciala Catania

In questa notizia si parla di: sicurezza - agricoltura - convegno - ebat

Promozione e prevenzione della sicurezza sul lavoro, convegno a San Marco Evangelista - Il convegno di San Marco Evangelista si propone di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, affrontando la necessità di una prevenzione attiva e consapevole.

Catania, il 24 giugno convegno su ‘La sicurezza nel lavoro in agricoltura’ promosso da Ebat Ciala Vai su X

Confagricoltura Catania Vai su Facebook

Sicurezza in agricoltura, confronto tra istituzioni e parti sociali al convegno dell’Ebat Ciala Catania; Catania. La sicurezza nel lavoro in agricoltura, un convegno promosso dall’Ebat Ciala; Il 24 giugno convegno su 'La sicurezza nel lavoro in agricoltura' promosso da Ebat Ciala.

Sicurezza in agricoltura, confronto costruttivo al convegno promosso da Ebat Ciala Catania - Grande interesse e partecipazione al convegno organizzato ieri dall’Ebat Ciala Catania, nella Sala Convegni del 4 Spa Resort Hotel, sul tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura e più in particol ... Scrive gazzettinonline.it

Catania, il 24 giugno convegno su “La sicurezza nel lavoro in agricoltura” promosso da Ebat Ciala - Presenti alcune delle principali organizzazioni datoriali e sindacali del comparto: Confagricoltura, Coldiretti, Cgil, Cisl, Uila e Fai Cisl. Come scrive msn.com