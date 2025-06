Sicurezza e task force Bocciata la mozione per i controlli ad Avenza

La recente bocciatura della mozione sulla sicurezza ad Avenza ha acceso un acceso dibattito tra cittadini e amministratori. Nonostante gli sforzi di opposizione e componenti civiche, la proposta di una task force ‘Carrara sicura’ per combattere degrado e insicurezza urbana è stata respinta. Un risultato che solleva interrogativi sul futuro delle politiche di sicurezza locale e sulla volontà di intervenire concretamente. La questione rimane aperta e richiede nuove strategie per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Nulla di fatto per la task force 'Carrara sicura'. La mozione, presentata in consiglio comunale da alcuni esponenti dell'opposizione, proponeva la lotta a degrado e insicurezza urbana. Nata dal centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, la mozione si è allargata alle componenti civiche. Il documento, illustrato dal consigliere della Lega Andrea Tosi e firmato da Massimiliano Manuel, Simone Caffaz, Andrea Vannucci e Massimiliano Bernardi, non ha passato il voto del consiglio, che lo ha respinto con 14 contrari. La mozione puntava al contesto d'insicurezza che negli ultimi mesi sta colpendo Avenza, il centro storico di Carrara e il litorale.

