Sicurezza | al comando della Polizia Locale i 35 gruppi di vicinato incontrano polizia e carabinieri

Un momento di grande importanza nel percorso di rafforzamento della sicurezza urbana, dove cittadini e forze dell’ordine hanno condiviso idee, preoccupazioni e proposte per rendere Piacenza un luogo sempre più sicuro e accogliente. Con un confronto aperto e costruttivo, si sono gettate le basi per una collaborazione ancora più efficace tra comunità e istituzioni, puntando a un futuro di maggiore fiducia e vicinanza.

Un confronto diretto, all’insegna della collaborazione e dell’ascolto reciproco, quello che si è svolto nella serata del 24 giugno al comando della Polizia Locale di Piacenza, in via Rogerio, tra i rappresentanti dei 35 gruppi di vicinato attivi in città e le istituzioni. Presenti il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: polizia - comando - locale - gruppi

Un viaggio tra i segreti della casa comunale e del comando di polizia locale - Scopri i segreti della tua comunità! Gli studenti del liceo delle Scienze Umane di Camposampiero hanno vissuto un'emozionante mattinata di educazione civica, esplorando la casa comunale e il comando di polizia locale.

LA POLIZIA LOCALE DI SAN SEVERO DECIMA CLASSIFICATA AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5. Il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di San Severo ha concluso al decimo posto il Campionato Nazionale delle Polizie Locali d'Italia di calcio a Vai su Facebook

Sicurezza, incontro al comando della Polizia Locale con i gruppi di vicinato; Il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di San Severo al 27° Campionato Nazionale delle Polizie Locali d’Italia; Tre nuovi gruppi di controllo di vicinato e al via i servizi serali della Polizia Locale di Signa.

LA GIUNTA COMUNALE APPROVA L'ATTIVAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE - La Giunta comunale di Siena ha dato il via libera, durante la riunione di questa mattina, martedì 24 giugno, all’attivazione del nuovo Gruppo dei volontari della Polizia Locale. oksiena.it scrive

Imperia: l’ex comando della polizia locale usato come rifugio per senzatetto. Blitz dei Carabinieri, identificati 2 uomini / foto e video - We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Secondo imperiapost.it