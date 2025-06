Sicilia NextGen | da Abbate e Platania a Buscaino il futuro del padel azzurro al Fip Silver di Palermo

La Sicilia si conferma un’eccellenza nel panorama del padel, con talenti come Abbate e Platania a guidare il futuro azzurro. La scuola siciliana, ricca di giovani promesse, sta conquistando i palcoscenici nazionali e internazionali, alimentando un fermento che sta rivoluzionando questo sport sull’isola. Durante la settimana il vivaio si anima di passione e talento, pronti a lasciare il segno nel mondo del padel internazionale.

C'è Flavio Abbate, il volto più noto, e c'è Matteo Platania, la grande promessa. Ma la scuola siciliana del padel è ricca di nomi giovanissimi e talentuosi, già in prima fila nei tornei nazionali e internazionali. Il grande fermento nel mondo della "pala" sull'isola – durante la settimana il.

