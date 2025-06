Sicilia Jazz Festival Victor Wooten in concerto con l’Orchestra al Teatro di Verdura

Il Sicilia Jazz Festival 2024 si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile della musica siciliana, portando sul palco del Teatro di Verdura il leggendario Victor Wooten in un evento unico nel suo genere. Per la prima volta, il virtuoso bassista si esibirà con l’Orchestra Jazz Siciliana, creando un’armonia travolgente che promette emozioni indimenticabili. Un appuntamento imperdibile che conferma il festival come uno dei grandi eventi culturali della regione.

Il Sicilia Jazz Festival 2024 per la quinta edizione si afferma ancora una volta uno dei grandi eventi della Regione Siciliana. Grande attesa per il concerto di Victor Wooten che per la prima volta si esibisce con una big band come l’Orchestra Jazz Siciliana, così come Cecile Mclorin, Eliane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: jazz - sicilia - festival - victor

New York, Stoccolma e la Sicilia unite nel nome del jazz: Roberto Gervasi trio in concerto con Björn Ingelstam - Un concerto unico che unisce New York, Stoccolma e la Sicilia nel nome del jazz. Il Roberto Gervasi Trio, con il fisarmonicista siciliano e il trombettista svedese Björn Ingelstam, dà vita a una serata internazionale ricca di passione e creatività, celebrando l’amicizia musicale e l’arte jazz in un incontro di culture e sonorità.

Victor Willis, leader dei Village People, dopo un malore accusato nella seconda parte del concerto, superato con i parametri medici rientrati nella norma, vola negli States e saluta il pubblico del Sicilia Jazz Festival. Presente all’inaugurazione il Ministro alla C Vai su Facebook

Sicilia Jazz Festival: Custodisci il biglietto dei Village People; Malore sul palco per Victor Willis dei Village People al Sicilia Jazz Festival; Malore per il leader dei Village People, concerto sospeso e corsa in ospedale.

Sicilia Jazz Festival: “Custodisci il biglietto dei Village People” - PALERMO – A seguito di quanto accaduto domenica sera al leader dei Village People, Victor Willis, nel corso del concerto di apertura del Sicilia Jazz Festival 2025, la Fondazione Orchestra Jazz ... Si legge su livesicilia.it

Malore Improvviso di Victor Willis al Sicilia Jazz Festival: Il Dramma sul Palco del Teatro di Verdura a Palermo - Tensione al Sicilia Jazz Festival La serata del 22 giugno 2025, presso il teatro di verdura a Palermo, ha preso una piega inaspettata e drammatica quando Victor Willis, noto cantante di fama internazi ... informazione.it scrive