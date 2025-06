Siamo stanchi di andare in tour e non abbiamo nessun supporto dalla discografia Le radio non ci trasmettono ma facciamo sold out | Morrissey annulla il concerto

Siamo stanchi di lottare senza supporto, nonostante i sold out e il cuore grande dei fan. Morrissey, simbolo di resilienza e passione, avrebbe dovuto portare la sua musica a Stoccolma, ma un colpo di scena ha fermato tutto. La delusione è palpabile, ma dietro ogni sfida si nasconde una forza ancora più grande. E ora, cosa ci riserva il futuro?

Colpo di scena e delusione dei fan svedesi. Morrissey si sarebbe dovuto esibire a Stoccolma lunedì 23 giugno, ma il concerto è stato annullato proprio alla vigilia dello show. Suo social l’artista e la band hanno spiegato perchĂ© sono arrivati a questa decisione. “Il dolore di non riuscire ad arrivare a Stoccolma questa settimana è orribile per la band e la troupe – ha scritto -. So che è impossibile per la gente capire, ma sogniamo Stoccolma, Reykjavik, Trondheim, Helsinki, Aarhus. Ma non c’è alcun supporto finanziario da parte di etichette discografiche immaginarie per portarci in questi posti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it