Siamo ostaggi di un’estate tropicale Ma le riserve idriche le abbiamo

Ondata di caldo africano sulla Toscana con un’impennata della colonnina di mercurio sopra i 35 gradi. La morsa del caldo si abbatte sull’Italia per effetto dell’anticiclone subtropicale in arrivo. Per oggi viene confermato il codice arancione ma domani sarà una giornata da bollino rosso, come il colore del codice assegnato dal sistema operativo nazionale, coordinato dal ministero della Salute. È Firenze la città che tocca la vetta più alta del calore: domani previste temperature massime percepite fino a 35 gradi. L’ondata di calore che interesserà la Toscana almeno fino a domenica, ha già inciso sui tempi del lavoro, soprattutto per i settori produttivi più esposti: edilizia e agricoltura, ma pure per chi in questi giorni è ancora a scuola (studenti e insegnanti impegnati negli esami di maturità). 🔗 Leggi su Lanazione.it