Si sparte alla scoperta dell’Italia sui binari dei grandi treni storici

Preparati a un viaggio indimenticabile attraverso le meraviglie d’Italia, seduto sui binari dei treni storici più affascinanti. Da domenica prossima alle 11.45 su La7, “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” ti porta alla scoperta di paesaggi unici, culture e storie che hanno fatto la nostra nazione. Un’esperienza da non perdere, condotta da Stefania Capobianco e arricchita dalla presenza di grandi ospiti come Luigi Cantamessa.

Da domenica prossima, alle 11.45 su La7, al via "Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia", un nuovo programma prodotto da Diramare, in sei puntate, condotto da Stefania Capobianco. Nel cast della trasmissione ci sarà anche Luigi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione FS Italiane e AD di FS Treni Turistici Italiani.

