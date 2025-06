Si sente male in auto accosta e muore dramma a Pontecagnano | ipotesi colpo di sole

Un tragico episodio scuote Pontecagnano: un uomo di 65 anni, trovato senza vita nella sua auto in via Marco Polo, potrebbe aver subito un colpo di sole. La comunità è sconvolta e le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa improvvisa perdita. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare il nostro corpo e prestare attenzione ai segnali di disagio.

Un uomo di 65 anni di Salerno è stato trovato morto all'interno della sua auto in via Marco Polo località Aversana a Pontecagnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

