Si schianta in bici di fronte al campo sportivo | ciclista finisce in ospedale

Una tranquilla giornata di pedalate si è trasformata in un incubo per una giovane ciclista ad Anfo, quando una rovinosa caduta le ha causato l’intervento del 118. L’incidente, avvenuto davanti al campo sportivo comunale, ha ricordato quanto possa essere imprevedibile la sicurezza sulle due ruote. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, la ragazza sta ricevendo le cure necessarie e si spera in un pronto recupero.

Una rovinosa caduta in bicicletta ha richiesto l'intervento del 118 ad Anfo, nel pomeriggio di martedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.50 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte al campo sportivo comunale. A farne le spese una giovane di 36 anni, vittima di una caduta autonoma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

