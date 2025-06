Si rinnova per la decima edizione Rbs Summer Accademy | la scuola estiva per aspiranti ballerini

si rinnova per la decima edizione RBS Summer Academy, l'evento imperdibile per aspiranti ballerini. Dal 30 giugno al 5 luglio, il Ravenna Ballet Studio apre le sue porte a un intenso percorso di danza classica, contemporanea e moderna, offrendo ai giovani talenti l'opportunità di apprendere dai migliori insegnanti internazionali. Nato come occasione di crescita per gli allievi locali, questo perfezionamento si trasforma ogni anno in un'esperienza formativa unica, pronta a plasmare le future stelle della danza.

