Si ribalta con il trattore | morto 71enne ad Arola

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, sopra al Lago d'Orta. É successo ad Arona, dove per cause ancora da accertare un trattore si è ribaltato, uscendo di strade finendo in un dirupo. Per l'uomo alla guida, un 71enne del posto, non c'è stato niente da fare: è morto sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: morto - trattore - 71enne - ribalta

