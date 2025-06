Si ferisce mentre sistema il giardino con la motosega | amputato il piede destro

Un incidente improvviso ha segnato profondamente una giornata a Lido di Spina, dove un uomo è rimasto gravemente ferito mentre sistemava il suo giardino. La scena, drammatica e inattesa, ci ricorda quanto possa essere pericoloso lavorare con utensili potenti senza le dovute precauzioni. Mentre i soccorritori intervengono sul luogo, l’attenzione si concentra sulla necessità di tutela e prevenzione per evitare tragedie simili in futuro.

Grave incidente sul lavoro a Lido di Spina. Mercoledì pomeriggio, infatti, un cittadino straniero classe 1967 si è infortunato mentre stava eseguendo dei lavori in un giardino condominiale di via Guido Reni. Secondo quanto riportato dai carabinieri, l’uomo stava maneggiando una motosega quando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: giardino - motosega - ferisce - sistema

La mini motosega con due batterie XXL che rivoluziona il giardino: in offerta per poche ore - Scopri la mini motosega PowerCut X7 di RINOXAR: un'innovazione per il tuo giardino! Con due batterie XXL incluse, potrai potare senza fatica e in tempi rapidi, ideale anche per principianti.

Si ferisce con la motosega mentre sta tagliando un albero: muore nel giardino di casa - Il Resto del Carlino - Si ferisce con la motosega mentre sta tagliando un albero: muore nel giardino di casa Tragico incidente domestico: l’uomo si è procurato un profondo taglio alla gola ed è deceduto poco dopo ... Da ilrestodelcarlino.it

Si ferisce con la motosega mentre pota piante, morto 77enne - MSN - Stava potando le piante nel proprio giardino di casa quando ha perso il controllo della motosega che stava impugnando, restando gravemente ferito. Lo riporta msn.com