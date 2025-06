Si è svegliata? È sempre Cartabianca Enzo Iacchetti durissimo contro Giorgia Meloni | attacco totale

Durante l'ultima puntata di È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha acceso i riflettori su un tema cruciale: il silenzio delle istituzioni italiane sulla crisi nella Striscia di Gaza. Con parole dure e sincere, il comico ha espresso il suo desiderio di vedere la premier Giorgia Meloni affermarsi come madre e cristiana, condividendo il dolore che attraversa il cuore di milioni di persone. Un appello che invita a riflettere sulla nostra responsabilità umana e politica.

Durante la recente puntata di È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha espresso il suo sdegno nei confronti della premier Giorgia Meloni. Collegato da casa con Bianca Berlinguer, il noto comico ha denunciato il silenzio delle istituzioni italiane rispetto alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. " Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà. Mi basterebbe questo per capire che sono in una Nazione che ha senso di esistere", ha dichiarato Iacchetti, sottolineando il suo desiderio di una presa di posizione chiara e umana da parte del governo.