Si chiamava Ivan Reggio l' uomo morto nel fiume Orta era in vacanza dalla famiglia FOTO

Tragedia nel cuore delle vacanze: Ivan Reggio, 35 anni di Asti, è stato trovato senza vita nel fiume Orta. La sua scomparsa, avvenuta durante un bagno a San Tommaso a Caramanico Terme, ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e familiari. Le operazioni di ricerca si sono concluse nel modo peggiore, lasciando un vuoto incolmabile. La comunità si stringe intorno ai suoi cari, ricordando Ivan come un uomo amato e stimato.

Si sono concluse nel modo peggiore le operazioni di ricerca di Ivan Reggio, l'uomo di 35 anni, residente ad Asti, disperso mentre faceva il bagno nel fiume Orta, in località San Tommaso a Caramanico Terme. Su attivazione della centrale operativa del 118, l'elisoccorso di Pescara ha provveduto a.

