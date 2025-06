Si amputa un piede mentre lavora con una motosega 58enne ricoverato d'urgenza nel Ferrarese

Un grave incidente scuote il Ferrarese: un uomo di 58 anni ha perso il piede destro mentre lavorava con una motosega a Lido di Spina. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno, ha richiesto un immediato intervento d’emergenza e il ricovero in ospedale. La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione, ricordandoci quanto sia fondamentale adottare tutte le precauzioni possibili. Continua a leggere

Grave incidente a Lido di Spina, nel Ferrarese, dove un uomo di 58 anni si è amputato il piede destro, mentre stava facendo lavori di giardinaggio con una motosega. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, intorno alle 16, in via Guido Reni, in un giardino condominiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it