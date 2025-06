Si alza il sipario su Caffè Teatro a Polverigi | si punta ai sette sold-out del 2024 tra gli ospiti Stefano Tacconi

POLVERIGI - Caffè Teatro è pronta a ripartire giovedì 26 Giugno da dove aveva salutato il pubblico lo scorso settembre: Piazza Umberto I, sul sagrato di Sant'Antonino, gran finale di 7 serate tutte sold out. Non basta: è stato già annunciato il super ospite del 3 Luglio, quando il festival si.

"Caffé Teatro" a Polverigi, seconda edizione con cabaret, musica, storie e brindisi sotto le stelle - appassionati che hanno gremito le serate, desiderosi di scoprire un mondo di comicità, musica e narrazioni coinvolgenti.