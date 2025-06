Si accascia a terra nel campo muore stroncato da un malore improvviso

Se il sorriso di un uomo si spegne all’improvviso, tutta una comunità si ferma a riflettere sull’effimero. Mercoledì mattina a Berzo Inferiore, un anziano di 76 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso nel suo terreno. Un episodio che scuote i cuori e ci ricorda quanto sia fragile il filo della vita, invitandoci a valorizzare ogni momento con chi amiamo.

Tragico risveglio quello di mercoledì mattina per la comunità di Berzo Inferiore. Intorno alle 7.30, un uomo di 76 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un terreno di sua proprietà in via Campi Nuovi, situato tra la Sp8 e la Ss42. Secondo quanto riferito, l'anziano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Si accascia a terra nel campo, muore stroncato da un malore improvviso

