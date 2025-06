Short Out Festival 2025 | I confini della memoria

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Short Out Festival 2025: i confini della memoria. Sei giorni di emozioni, tra cinema all’aperto, incontri con autori, concerti live e tanto divertimento. Un’esperienza unica che unisce arte, cultura e musica in un’atmosfera magica a Lainate. Non perdere l’occasione di esplorare ricordi e nuove prospettive, immergendoti in un universo di creatività e scoperta. Il conto alla rovescia è iniziato!

Sei giorni di cinema all’aperto, incontri con autori, concerti live, laboratori, stand up comedy, mostre e dj set: torna Short Out, il festival internazionale di cortometraggi, organizzato dall’Associazione Tutti Frutti ETS, che dal 2022 anima l’estate di Lainate (MI) nella cornice di Villa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

