Shomurodov al passo d’addio apertura alla Cremonese | Massara attende l’offerta

Con l'ultimo giorno di giugno alle porte, la Roma si prepara a un rush finale per rispettare il Fair Play Finanziario, puntando a vendite strategiche e plusvalenze che possano salvaguardare il bilancio. Tra le trattative più calde, spicca quella di Shomurodov, al passo d’addio alla Cremonese, mentre Massara attende offerte per concludere gli affari necessari. La sfida ora è arrivare al traguardo senza compromettere il progetto sportivo, mantenendo alta la tensione e l’attenzione.

Ultimi giorni di giugno che si prospettano intensi e ricchi di impegni per la Roma, che ha bisogno di vendere per non incorrere in multe o sanzioni in tema Fair Play Finanziario. Fin dal suo arrivo Massara si è subito messo al lavoro per rispettare i paletti imposti dall'Uefa ed ultimare le plusvalenze entro il 30 giugno. In casa giallorossa la speranza è quella di riuscire a raggiungere il tetto di milioni richiesti senza dover sacrificare alcun big, vedasi N'Dicka, ma privandosi solamente di coloro che non rientrano nel progetto. L'ufficialitĂ della cessione di Zalewski ha permesso di fare un altro piccolo passo verso il traguardo, mentre Paredes potrebbe essere il prossimo a salutare per tornare al Boca Juniors, che dovrĂ pagare la clausola da 3,5 milioni di euro.

