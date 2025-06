Shell vuole acquistare British Petroleum L’indiscrezione del Wall Street Journal | Operazione da più di 80 miliardi

Le grandi manovre nel settore petrolifero sono di scena, con Shell pronta a sorprendere il mercato: secondo il Wall Street Journal, l'azienda si sta muovendo per acquistare British Petroleum in un'operazione da oltre 80 miliardi di dollari. Un'operazione che potrebbe riscrivere le regole del settore, superando persino la storica fusione Exxon Mobil. Le trattative sono ancora in fase embrionale, ma il mondo guarda con attenzione a questa potenziale rivoluzione finanziaria.

Tornano le grandi manovre nell’alta finanza del petrolio. Secondo il Wall Street Journal, Shell è in trattative per acquistare la rivale Bp (British Petroleum) in quella che sarebbe la più imponente operazione nel settore dagli anni Novanta. Le discussioni, ancora in fase iniziale, potrebbero sfociare in un accordo dal valore superiore alla storica fusione che diede vita a Exxon Mobil. Dalle due aziende interessate non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Anzi, da Shell è arrivata proprio una smentita secca. Ma la realtà è che i rumors su una possibile acquisizione di Bp si rincorrono da tempo e il calo del prezzo del greggio potrebbe aver fornito finalmente l’occasione giusta per Shell. 🔗 Leggi su Open.online

