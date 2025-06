Sharon Stone racconta il suo metodo per essere felice | Ogni giorno mi alzo e lotto ha raccontato l' attrice americana a Vogue Adria

Sharon Stone svela il suo segreto per vivere felice ogni giorno: un impegno costante e coraggioso. A Vogue Adria, l’attrice 67enne ha condiviso che la ricerca della felicità richiede perseveranza e determinazione, anche nei momenti più difficili. La sua filosofia ci ricorda che il vero successo sta nel continuo sforzo di migliorarsi. Perché, alla fine, la felicità è una conquista quotidiana da perseguire con coraggio e passione.

L a ricerca della felicità è un lavoro quotidiano, parola di Sharon Stone. E noi, comuni mortali, non possiamo che essere d’accordo. « Essere felici richiede molto coraggio », ha raccontato l’attrice americana di 67 anni in una recente intervista a Vogue Adria. « Ogni giorno scelgo di alzarmi, di lottare, anche quando non ne ho voglia o non mi sento abbastanza forte. Continuo a dimostrare a me stessa che posso farcela e che sto migliorando». Così l’attrice ha descritto la sua vita quotidiana e il suo impegno costante nella ricerca del benessere mentale. Il metodo di Sharon Stone per essere felici è una pratica consapevole che si rinnova ogni mattina, anche nei giorni più difficili. 🔗 Leggi su Iodonna.it