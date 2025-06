Sharing mobility gratuita fino alla fine dell’anno per gli abbonati al trasporto pubblico di Arezzo

Arezzo si conferma all'avanguardia nella mobilità sostenibile grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2025 dei fondi della Regione Toscana. Questa iniziativa permette agli abbonati al trasporto pubblico di usufruire gratuitamente della sharing mobility, combinando comodità e rispetto per l'ambiente. Un'occasione unica per muoversi liberamente, ridurre l'impatto ambientale e vivere la città in modo più smart e sostenibile. La mobilità del futuro è già qui: scopri come approfittarne!

Prorogati al 31 dicembre 2025 i fondi di Regione Toscana che permettono anche ad Arezzo di fruire dell’uso combinato del trasporto pubblico e della sharing mobility: dunque, gli abbonati ad Autolinee Toscane potranno continuare a beneficiare di pass Tier-Dott gratuiti, facilitando così gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

