Sharing mobility gratuita ad Arezzo per gli abbonati al trasporto pubblico fino a fine 2025

Arezzo si conferma città all’avanguardia nella mobilità sostenibile, offrendo un’opportunità unica agli abbonati al trasporto pubblico: fino a fine 2025, potranno usufruire gratuitamente di un innovativo servizio di sharing mobility. Grazie ai fondi regionali, questa iniziativa promuove spostamenti più ecologici e convenienti. Se sei già abbonato, preparati a muoverti in modo smart e sostenibile, perché il futuro della mobilità è già qui, pronto a rivoluzionare le tue corse quotidiane.

Grazie al rinnovo dei fondi stanziati dalla Regione Toscana, il servizio di sharing mobility gratuito sarà disponibile ad Arezzo fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli abbonati al trasporto pubblico locale. Gli utenti in possesso di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale con Autolinee Toscane potranno continuare a usufruire gratuitamente del pass mensile Tier-Dott, del valore di 120 euro, per l'utilizzo dei monopattini elettrici in condivisione. L'iniziativa, che promuove una mobilità urbana sostenibile e alternativa all'auto privata, consente ogni 30 giorni di richiedere un nuovo pass per tutta la durata residua dell'abbonamento.

