Sguardi in alto ai giardini di Palazzo Borromeo Film per tutti i gusti torna il cinema all’aperto

Sguardi in alto e cuori in tensione: tornano i film sotto le stelle nel suggestivo giardino di Palazzo Borromeo, grazie all’arena estiva di Excelsior Cinema&Teatro. Un’occasione imperdibile per vivere serate magiche all’aperto, tra commedie spumeggianti e thriller avvincenti. Fino al 26 luglio, lasciatevi catturare da un programma vario e coinvolgente, che promette di accontentare tutti i gusti. E questa è solo la prima parte di un’estate da ricordare…

Ha preso il via questa settimana l’arena estiva proposta anche quest’anno da Excelsior Cinema&Teatro nel giardino di Palazzo Borromeo. Fino al prossimo 26 luglio, il pubblico potrà immergersi in un intenso programma di proiezioni, dalla commedia al thriller. Si tratta della prima parte della rassegna estiva, che proseguirà anche in agosto con un cartellone che verrà definito nelle prossime settimane. Per questa prima parte di evento, la maggior parte dei film proposti rientrano nell’iniziativa “Cinema Revolution“, promossa dal Ministero della Cultura e che prevede un biglietto di soli 3,50 euro, 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sguardi in alto ai giardini di Palazzo Borromeo. Film per tutti i gusti, torna il cinema all’aperto

In questa notizia si parla di: palazzo - borromeo - film - cinema

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo - "Mission: Impossible - The Final Reckoning", presentato in prima mondiale a Cannes, segna l'epico ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

Il 26 giugno concerto e letture di Simone Cristicchi e AMARA al Palazzo LCA di Milano. “Lo chiederemo agli alberi: una canzone dedicata al grande libro della Natura, le cui pagine sembrano indecifrabili, ma che a un occhio attento e curioso, svelano ogni gio Vai su Facebook

Sguardi in alto ai giardini di Palazzo Borromeo. Film per tutti i gusti, torna il cinema all’aperto; Palazzo Anteo del Cinema - Palazzi storici e corti nascoste: gli indirizzi più affascinanti del Fuorisalone | Living; Un documentario su Pio XII, il Papa che cambiò la comunicazione.

Sguardi in alto ai giardini di Palazzo Borromeo. Film per tutti i gusti, torna il cinema all’aperto - Ha preso il via questa settimana l’arena estiva proposta anche quest’anno da Excelsior Cinema&Teatro nel giardino di Palazzo ... Segnala ilgiorno.it

il cinema di pio xii tra guerra, fede e trasformazione della comunicazione cattolica a roma - Il documentario presentato a Palazzo Borromeo analizza il ruolo strategico del cinema nel pontificato di papa Pio XII durante la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda, evidenziando gesti e comuni ... Scrive gaeta.it